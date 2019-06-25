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Футбол в России

СМИ: московский ЦСКА намерен приобрести бразильского футболиста Сантоса

Российский клуб ранее уже пытался приобрести игрока, но получил отказ

ТАСС, 25 июня. Российский ЦСКА планирует приобрести полузащитника бразильского футбольного клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Globoesporte.

По информации канала, ЦСКА находится в постоянном контакте с менеджером бразильского игрока. Утверждается, что клуб подготовил новое предложение для полузащитника. Отмечается, что контракт 20-летнего футболиста с бразильской командой рассчитан до 2022 года. Однако в последнее время он редко попадает в основной состав команды.

Сантос выступает за бразильскую команду с 2018 года. В прошедшее зимнее трансферное окно армейцы пытались приобрести футболиста, но предложение было отклонено клубом, несмотря на то, что сам игрок дал согласие на переход. На взрослом уровне игрок провел девять матчей.

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