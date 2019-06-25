Рекордсменка мира в прыжках в высоту Костадинова желает Ласицкене превзойти ее достижение

МИНСК, 25 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира и Олимпийских игр в прыжках в высоту болгарка Стефка Костадинова считает россиянку Марию Ласицкене спортсменкой, у которой очень большое будущее. Как сказала Костадинова ТАСС, она очень хотела бы, чтобы именно Ласицкене побила ее мировой рекорд, который был установлен почти 32 года назад.

Мировой рекорд в женских прыжках в высоту (2,09 метра) был установлен 30 августа 1987 года на чемпионате мира в Риме. Костадинова показала этот результат со второй попытки. Второе место тогда заняла представительница СССР Тамара Быкова (2,04).

"Мария Ласицкене - очень трудолюбивая спортсменка, у которой очень большое будущее, - считает Костадинова. - Я искренне желаю ей стать олимпийской чемпионкой, и только потом - установить новый мировой рекорд. Я буду рада, если это сделает именно Мария, ведь она очень целеустремленная спортсменка, которая упорно идет к своей цели. Когда она недавно прыгнула 2,06, у меня было очень радостно на душе".

"Я считаю, что мировой рекорд может появиться только в условиях серьезной конкуренции. У меня это получилось сделать, когда мне противостояли очень сильные соперники, та же Тамара Быкова. Поэтому Марии я пожелаю иметь серьезных конкуренток. И возвращение в спорт Анны Чичеровой, которую я тоже очень люблю, является большим стимулом", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Личный рекорд 26-летней Ласицкене составляет 2,06. Эту высоту россиянка впервые преодолела в июле 2017 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. 20 июня на турнире в чешской Остраве Мария повторила свое достижение.