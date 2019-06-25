{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Источник: биатлонисты Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг

Обвинения им были предъявлены в августе 2018 года
Александр Печенкин Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Александр Печенкин
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

"Печенкин и Чернышев могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории", - сообщил источник. База данных проверки допинг-проб российских спортсменов, собранных в период с 2012 по 2015 год, была получена WADA в начале января.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены спортсменам в августе 2018 года. Помимо Печенкина и Чернышова, под подозрение попали олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, однако по их делам решение еще не принято. Основанием для открытия дел стали данные, предоставленные информатором WADA, бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым.

Чемпион Европы 2015 года и двукратный победитель Универсиады Печенкин на момент открытия дел являлся единственным действующим спортсменом, поэтому был временно отстранен от соревнований. Двукратный олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру после Игр 2014 года в Сочи, Слепцова, победившая в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, ушла из спорта после летнего чемпионата мира по биатлону 2017 года, где выиграла три золотые медали. Чернышов - неоднократный призер чемпионатов России по летнему биатлону в эстафете, на международной арене высоких результатов не добивался.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Футбол в России
"Динамо" вылетело на сбор в Австрию с задержкой в 2,5 часа из-за проблем с самолетом
Изначально команда должна была вылететь в Вену в 9:00 мск
Читать полностью