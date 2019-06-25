Источник: биатлонисты Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

"Печенкин и Чернышев могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории", - сообщил источник. База данных проверки допинг-проб российских спортсменов, собранных в период с 2012 по 2015 год, была получена WADA в начале января.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены спортсменам в августе 2018 года. Помимо Печенкина и Чернышова, под подозрение попали олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, однако по их делам решение еще не принято. Основанием для открытия дел стали данные, предоставленные информатором WADA, бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым.

Чемпион Европы 2015 года и двукратный победитель Универсиады Печенкин на момент открытия дел являлся единственным действующим спортсменом, поэтому был временно отстранен от соревнований. Двукратный олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру после Игр 2014 года в Сочи, Слепцова, победившая в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, ушла из спорта после летнего чемпионата мира по биатлону 2017 года, где выиграла три золотые медали. Чернышов - неоднократный призер чемпионатов России по летнему биатлону в эстафете, на международной арене высоких результатов не добивался.