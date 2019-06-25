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Европейские игры-2019

Швейцарская велогонщица Реуссер выиграла гонку с раздельным стартом на Европейских играх

Серебро завоевала голландка Хантал Блак, бронзу - британка Хейли Симмондс

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Швейцарская спортсменка Марлен Реуссер завоевала золотую медаль в велосипедной гонке с раздельным стартом на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Она завершила дистанцию за 36 минут 17,41 секунды. Серебряную медаль завоевала спортсменка из Нидерландов Хантал Блак, бронзовую - британка Хейли Симмондс.

Россиянка Мария Новолодская стала 13-й, Елизавета Ошуркова - 14-й.

Швейцарская сборная завоевала вторую золотую медаль на Играх. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, в активе которой 22 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия22121549
2Белоруссия1191838
3Грузия65920
4Украина57618
5Италия54312
6Франция50510
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Швейцария2103
10Словения2013
11Нидерланды1629
12Болгария1449
13Чехия1236
13Португалия1236
13Великобритания1236
16Испания1146
17Румыния1135
18Сербия1124
19Армения1113
19Косово1113
21Турция1023
22Хорватия1012
22Швеция1012
24Польша1001
25Азербайджан04711
26Латвия0325
27Греция0235
28Эстония0202
29Австрия0123
29Молдавия0123
31Босния и Герцеговина0101
31Словакия0101
33Германия0033
34Венгрия0022
35Дания0011
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