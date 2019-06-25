Швейцарская велогонщица Реуссер выиграла гонку с раздельным стартом на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Швейцарская спортсменка Марлен Реуссер завоевала золотую медаль в велосипедной гонке с раздельным стартом на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Она завершила дистанцию за 36 минут 17,41 секунды. Серебряную медаль завоевала спортсменка из Нидерландов Хантал Блак, бронзовую - британка Хейли Симмондс.

Россиянка Мария Новолодская стала 13-й, Елизавета Ошуркова - 14-й.

Швейцарская сборная завоевала вторую золотую медаль на Играх. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, в активе которой 22 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Европейские игры завершатся 30 июня.