Российские стрелки из винтовки Хорошева и Григорьян завоевали бронзу на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Россияне Полина Хорошева и Кирилл Григорьян завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м в миксте на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Золото завоевали швейцарцы Нина Кристен и Ян Лохбихлер, серебро - австрийцы Франциска Пеер и Бернард Пикл.
27-летняя Хорошева является бронзовым призером чемпионата мира по стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 м в командном турнире (2018). 27-летний Григорьян является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м.
Сборная России возглавляет общекомандный зачет Игр, имея в активе 22 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|22
|12
|15
|49
|2
|Белоруссия
|11
|9
|18
|38
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Украина
|5
|7
|6
|18
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Франция
|5
|0
|5
|10
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Швейцария
|2
|1
|0
|3
|10
|Словения
|2
|0
|1
|3
|11
|Нидерланды
|1
|6
|2
|9
|12
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|13
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|13
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|16
|Испания
|1
|1
|4
|6
|17
|Румыния
|1
|1
|3
|5
|18
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|19
|Армения
|1
|1
|1
|3
|19
|Косово
|1
|1
|1
|3
|21
|Турция
|1
|0
|2
|3
|22
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|22
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|24
|Польша
|1
|0
|0
|1
|25
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|26
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|27
|Греция
|0
|2
|3
|5
|28
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|29
|Австрия
|0
|1
|2
|3
|29
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|31
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|31
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|33
|Германия
|0
|0
|3
|3
|34
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1