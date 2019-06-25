Российские стрелки из винтовки Хорошева и Григорьян завоевали бронзу на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Россияне Полина Хорошева и Кирилл Григорьян завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м в миксте на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Золото завоевали швейцарцы Нина Кристен и Ян Лохбихлер, серебро - австрийцы Франциска Пеер и Бернард Пикл.

27-летняя Хорошева является бронзовым призером чемпионата мира по стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 м в командном турнире (2018). 27-летний Григорьян является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Игр, имея в активе 22 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.