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ММА

Российский боец ММА Мирзаев проведет следующий поединок 27 сентября в Москве

Соперником Расула Мирзаева станет Шамиль Шахбулатов

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев проведет поединок с соотечественником Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 99 27 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Мирзаев проведет бой с Шахбулатовым на турнире ACA 99", - сказал собеседник агентства.

Мирзаев провел последний поединок в декабре 2018 года, нокаутировав бразильца Глеристоне Сантоса. Он должен был провести бой весной нынешнего года, но не сумел выступить из-за травмы пальца. В активе Мирзаева 18 побед и одно поражение в ММА.

На счету Шахбулатова 10 побед и два поражения.

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