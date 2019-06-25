Российский боец ММА Мирзаев проведет следующий поединок 27 сентября в Москве

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев проведет поединок с соотечественником Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 99 27 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Мирзаев проведет бой с Шахбулатовым на турнире ACA 99", - сказал собеседник агентства.

Мирзаев провел последний поединок в декабре 2018 года, нокаутировав бразильца Глеристоне Сантоса. Он должен был провести бой весной нынешнего года, но не сумел выступить из-за травмы пальца. В активе Мирзаева 18 побед и одно поражение в ММА.

На счету Шахбулатова 10 побед и два поражения.