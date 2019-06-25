Россиянка Хорошева назвала честью завоевание бронзы Европейских игр в стрельбе

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Россиянка Полина Хорошева назвала большой честью завоевание бронзовой медали Европейских игр в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м в миксте с Кириллом Григорьяном. Об этом спортсменка во вторник рассказала журналистам.

Хорошева и Григорьян завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м в миксте. Первыми стали швейцарцы Нина Кристен и Ян Лохбихлер, вторыми - австрийцы Франциска Пеер и Бернард Пикл.

"Абсолютное счастье [после завоевания медали], здесь собраны сильнейшие спортсмены Европы, быть сильнейшими среди них - это большая честь. Мне сегодня не хватило размеренности в своих действиях. Волнение преобладало, хотелось бы действовать более рационально, хотя в целом работа была неплохая", - сказала Хорошева.

"Любая медаль - положительный результат, - считает Григорьян. - Когда находишься на рубеже, то не слышишь, что происходит вокруг. К тому же, здесь мало времени дается на большое количество выстрелов, надо все делать быстро, четко, не зависая".

Хорошева добавила, что очень довольна условиями организации турнира и проживания в Деревне спортсменов.

"Нам очень понравился финальный тир, тут удобные коврики, приятное освещение. Для нас главное - рабочее место, в целом по организации тоже все отлично, в Деревне спортсменов очень вкусно кормят. Для нас Европейские игры - это большой праздник, такие соревнования проходят не часто, очень здорово наблюдать все виды спорта", - отметила Хорошева.