Турнир в Марселе станет первым стартом для легкоатлета Иванюка после Европейских игр

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк, выигравший серебро Европейских игр, после возвращения из Минска отправится в Марсель, где 2 июля стартует очередной международный турнир. Об этом Иванюк сообщил ТАСС.

Бронзовый призер чемпионата Европы - 2018 Иванюк в Минске прыгнул на 2,26 м, уступив золото Игр белорусскому спортсмену Максиму Недосекову.

"После возвращения из Минска у меня будет несколько стартов подряд, - сказал Иванюк. - 2 июля я выступлю в Марселе, 7 июля - в Белостоке, а 9-го - в венгерском Секешфехерваре. Затем я собираюсь 20 июля выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне, после чего вернусь домой, чтобы побороться в Чебоксарах за медали чемпионата России".

2 июля в Марселе планирует выступить и серебряный призер чемпионата мира - 2017 в прыжках в длину Дарья Клишина, которая вернулась в спорт после более чем годичного отсутствия.