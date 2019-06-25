Анюков вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Зенит"

ТАСС, 25 июня. Бывший защитник "Зенита" и сборной России Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 36-летним Анюковым рассчитано на один год и предусматривает возможность продления. Бывший защитник займет в клубе должность помощника главного тренера Сергея Семака.

Анюков играл за "Зенит" с 2005 по 2019 год, став пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Анюков завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19.