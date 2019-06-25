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КХЛ

ЦСКА возглавил рейтинг лучших хоккейных команд Европы по версии портала HockeyArchives

Московский клуб поднялся на две позиции и сместил с первого места СКА
Хоккеисты ЦСКА Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 25 июня. Московский хоккейный клуб ЦСКА вышел на первое место в рейтинге лучших европейских команд по версии портала HockeyArchives по итогам сезона-2018/19. Ежегодный рейтинг опубликован на портале.

В прошедшем сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Московский клуб по сравнению с прошлым рейтингом поднялся на две позиции и сместил с первого места петербургский СКА. Замыкает тройку лучших команд Европы финский клуб "Кярпят".

В топ-100 рейтинга также вошли екатеринбургский "Автомобилист" (шестое место), омский "Авангард" (10), ярославский "Локомотив" (15), магнитогорский "Металлург" (17), уфимский "Салават Юлаев" (21), казанский "Ак Барс" (25), московское "Динамо" (27), московский "Спартак" (41), нижегородское "Торпедо" (43), "Сочи" (44), подмосковный "Витязь" (55), челябинский "Трактор" (67), новосибирская "Сибирь" (71), владивостокский "Адмирал" (73), нижнекамский "Нефтехимик" (74), хабаровский "Амур" (75), череповецкая "Северсталь" (78).

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