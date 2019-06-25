Легкоатлетка Старыгина назвала серебро Европейских игр самой главной наградой в карьере

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российская копьеметательница Екатерина Старыгина, занявшая второе место в личном турнире Европейских игр, считает свою серебряную медаль самой большой наградой в карьере. Об этом Старыгина сообщила ТАСС.

23-летняя Старыгина в воскресенье в рамках квалификационного командного раунда метнула копье на 63,57 м, установив при этом личный рекорд и выполнив квалификационный норматив на чемпионат мира - 2019 в Дохе. В понедельник на площади возле главной фан-зоны Игр ей была вручена серебряная награда.

"Серебро Европейских игр - это пока самая большая награда для меня, - призналась Старыгина. - Я хочу посвятить эту медаль всей своей семье, тренеру и, конечно же, команде, которая сейчас находится в очень нелегкой ситуации. Некоторым нашим спортсменам в полуфинале придется выступать не в своих видах, но у нас сложная ситуация, как все знают".

"Я очень рада, что сумела показать в Минске достойный результат, который позволил мне стать второй на таких серьезных международных соревнованиях, - продолжила спортсменка. - Второй момент для большой радости заключается в том, что мы впервые за очень большое время выступаем под российским флагом. С одной стороны, мне от этого было очень волнительно, а с другой - я испытывала дополнительную мотивацию".

Во время выполнения одной из соревновательных попыток Старыгина травмировала ногу, которая лишила ее возможности побороться вместе товарищами по сборной за медаль командного турнира.

"Сейчас у меня самая главная задача - как следует восстановиться к чемпионату мира в Дохе, чтобы показать там достойный результат. Ну а главным стартом для меня является Олимпиада в Токио, куда я тоже очень хочу попасть", - сказала собеседница ТАСС.

"Но Олимпиада еще нескоро, если вернуться ко вчерашнему дню, то мне на всю жизнь запомнится церемония награждения, которая прошла вчера на площади при большом стечении народу. Все было очень здорово, публика радовалась не только за своих белорусских спортсменов", - заключила Старыгина.