Российский боец ММА Ян перенес операцию на локте

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян перенес операцию на локте. Об этом ТАСС сообщил во вторник менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Как ранее сообщил ТАСС, поединок Яна может возглавить турнир UFC в Москве 9 ноября.

"Петр травмировал локоть еще два месяца назад. Он терпел, чтобы сделать операцию после боя", - сказал Абдрахманов.

В июне Ян единогласным решением судей победил американца Джимми Риверу, одержав пятую подряд победу в UFC. В активе россиянина 15 побед и одно поражение в ММА.