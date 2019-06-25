Биатлонист Печенкин не будет оспаривать дисквалификацию, поскольку завершит карьеру

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил российский биатлонист Александр Печенкин не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), так как завершит профессиональную карьеру. Об этом ТАСС сообщила во вторник мать спортсмена Ольга Печенкина.

Во вторник Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию Печенкина и Александра Чернышову за нарушение антидопинговых правил. Обвинения были предъявлены спортсменам в августе 2018 года. Основанием для открытия дел стали данные, предоставленные информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым. У них есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию в CAS.

"Нет, он не будет подавать апелляцию. Он напишет письмо в Союз биатлонистов России о завершении карьеры", - сказала мать 27-летнего биатлониста.

Печенкин является чемпионом Европы 2015 года и двукратным победителем Универсиады.