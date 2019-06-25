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ММА

Бразильский боец UFC провалил допинг-тест из-за средства для роста волос

Данные тестирования спортсмена отправлены в UFC и USADA

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бруно Силва провалил допинг-тест из-за употребления средства для роста волос. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Бруно сдал тест на допинг, который показал положительный результат, после употребления препарата для роста волос. Все данные отправлены в UFC и USADA [Американское антидопинговое агентство]", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что 29-летний Силва провалил допинг-тест перед дебютным боем в UFC. Всего на его счету 19 побед и шесть поражений в смешанных единобортсвах. Ранее он был чемпионом российской организации М-1, после чего перешел в UFC.

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