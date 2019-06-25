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Европейские игры-2019

Белорусский велогонщик Кириенко выиграл гонку с раздельным стартом на Европейских играх

Серебряную награду завоевал португалец Нельсон Оливейра, бронзовую - чех Ян Барта

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Белорусский велогонщик Василий Кириенко завоевал золотую медаль в гонке с раздельным стартом на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Кириенко завершил дистанцию с результатом 33 минуты 03,34 секунды. Серебряную медаль завоевал португалец Нельсон Оливейра, бронзовую - чех Ян Барта. Россиянин Антон Воробьев показал седьмое время на финише, Артем Ныч - 12-е.

37-летний Кириенко является чемпионом мира на шоссе (2015), серебряным (2016) и двукратным бронзовым призером (2012, 2013) чемпионатов мира. Также в его активе золотая медаль Европейских игр в индивидуальной гонке (2015).

Всего в активе национальной команды Белоруссии теперь 39 медалей (12 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых наград). Сборная России возглавляет общекомандный зачет Игр, имея в активе 22 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия22121549
2Белоруссия1291839
3Грузия65920
4Украина57618
5Италия54312
6Франция50510
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Швейцария2103
10Словения2013
11Нидерланды1629
12Болгария1449
13Португалия1337
14Чехия1247
15Великобритания1236
16Испания1146
17Румыния1135
18Сербия1124
19Армения1113
19Косово1113
21Турция1023
22Хорватия1012
22Швеция1012
24Польша1001
25Азербайджан04711
26Латвия0325
27Греция0235
28Эстония0202
29Австрия0123
29Молдавия0123
31Босния и Герцеговина0101
31Словакия0101
33Германия0033
34Венгрия0022
35Дания0011
Теги
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