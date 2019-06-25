Белорусский велогонщик Кириенко выиграл гонку с раздельным стартом на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Белорусский велогонщик Василий Кириенко завоевал золотую медаль в гонке с раздельным стартом на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Кириенко завершил дистанцию с результатом 33 минуты 03,34 секунды. Серебряную медаль завоевал португалец Нельсон Оливейра, бронзовую - чех Ян Барта. Россиянин Антон Воробьев показал седьмое время на финише, Артем Ныч - 12-е.

37-летний Кириенко является чемпионом мира на шоссе (2015), серебряным (2016) и двукратным бронзовым призером (2012, 2013) чемпионатов мира. Также в его активе золотая медаль Европейских игр в индивидуальной гонке (2015).

Всего в активе национальной команды Белоруссии теперь 39 медалей (12 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых наград). Сборная России возглавляет общекомандный зачет Игр, имея в активе 22 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.