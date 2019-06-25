Екимов назвал слабым выступление сборной России по велошоссе на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по велоспорту на шоссе показала слабый результат на Европейских играх в Минске. Об этом во вторник заявил ТАСС по телефону глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

В составе российской команды выступали Александр Порсев, Степан Курьянов, Евгений Шалунов, Артем Ныч, Антон Воробьев, Елизавета Ошуркова, Мария Новолодская, Полина Кириллова, Диана Климова и Дарья Малькова. В четырех гонках россияне не смогли завоевать медалей.

"В целом выступление, конечно, слабоватое. В составе были сильнейшие гонщики команды "Газпром-РусВело", но они выступили не очень хорошо, хотя трасса позволяла выступить гораздо лучше. Разбор полетов мы проведем, это наш основной состав за исключением двух-трех представителей команды "Катюша", - заявил Екимов.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.