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Допинг-скандал вокруг российского спорта

IBU заявил, что рассмотрение допинговых дел Слепцовой и Устюгова продолжается

Во вторник Александр Печенкин и Александр Чернышов были дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил

ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что слушания по допинговым делам российских олимпийских чемпионов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова еще не закончены. Соответствующее заявление организация предоставила ТАСС.

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Во вторник российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов были дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Обвинения в нарушении антидопинговых правил им были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали Слепцова и Устюгов.

"Фиксированных сроков окончания рассмотрения двух других дел сейчас нет, слушания продолжаются", - сообщили в IBU.

Печенкин и Чернышов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, им вменяется участие "в организованной допинг-схеме". Биатлонисты были дисквалифицированы на основании результатов проверки базы данных московской лаборатории, которые были переданы в IBU Всемирным антидопиноговым агентством (WADA).

Слепцова и Устюгов уже завершили спортивные карьеры. Если их признают виновными, Россия лишится первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады, поскольку победа мужской эстафетной команды, в составе которой выступал Устюгов, будет аннулирована.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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