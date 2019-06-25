Гарт: обсуждается возможность интеграции ЧМ по санному спорту в программу форума в Сочи

ТАСС, 25 июня. Чемпионат мира по санному спорту, который в 2020 году пройдет в Сочи, нужно максимально использовать для продвижения этого вида спорта. Такое мнение высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля 2020 года.

"Россия впервые примет чемпионат мира, и одна из важнейших задач при его организации - максимально использовать это историческое событие для продвижения санного спорта на разную аудиторию, - сказала Гарт. - По срокам он совпадает с проходящим в Сочи Российским инвестиционным форумом, который является одним из крупнейших событий года в деловой сфере. Мы обсудили с его организатором - фондом "Росконгресс" - возможность интеграции чемпионата мира в программу форума, для санного спорта - это отличная возможность рассказать о себе деловой элите. У меня много друзей из бизнеса, которые, посетив этапы Кубка мира за компанию, стали настоящими болельщиками, санный спорт настолько динамичен и эмоционален, что просто не может оставить равнодушным тех, кто его увидел, тем более, когда соревнуются сильнейшие саночники мира".

Гарт рассказала, что на Российском инвестиционном форуме обсудит проект туристического кластера, в который войдут трассы для санного спорта и натурбана. "Санный спорт и натурбан вполне могут быть драйверами туризма, так и было в XVIII веке, когда Петр Великий и Екатерина Великая зародили традиции катания на санях с искусственных горок, тех самых "русских горок", катались тогда в Ломоносовском районе современной Ленинградской области, - сказала Гарт. - Так что ее можно считать родиной санного спорта в России. Есть идея создать на горе Кирхгоф Ломоносовского района многофункциональный курорт мирового уровня, сформировав современный спортивно-культурно-туристический кластер, в нем будут гармонично сосуществовать и эффективно эксплуатироваться как воссозданные и восстановленные исторические объекты, подчеркивающие идентичность данного места, так и новые спортивные объекты федерального значения с туристической инфраструктурой".

"Это должна быть экосистема, наполненная жизнью и драйвом, куда можно приезжать семьями. Нас уже сейчас поддерживает ряд структур, специализирующихся в таких сферах, как "умные города", инновационный девелопмент, спортивный менеджмент, эко-туризм. В кластер войдут санно-бобслейная трасса и трасса для натурбана, уверена, что и другие спортивные федерации также будут заинтересованы участвовать в его развитии. Таким образом, регион получит центр притяжения, сборная России - центр для подготовки, и при правильной концепции часть финансовой нагрузки на трассы будет окупаться за счет туризма", - добавила глава ФССР.