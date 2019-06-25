Шкарин: сборной РФ по пляжному футболу не хватило везения в первом матче на Евроиграх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Антон Шкарин считает, что российской команде не хватило везения в первом матче группового этапа на Европейских играх в Минске. Такое мнение игрок высказал журналистам во вторник.

Сборная России по пляжному футболу в овертайме уступила испанской команде со счетом 4:5 в первом матче на Европейских играх. В игре не принимал участия защитник россиян Алексей Макаров. В составе российской команды хет-трик оформил Дмитрий Шишин, еще один гол на счету Федора Земскова.

"Не хватило голов и везения, классно начали первый тайм, давно так не начинали. Создали много опасных моментов у ворот испанцев, но не сумели реализовать. Они же сыграли на контратаках, вторым номером, и такая тактика принесла успех. Нам нужно было повести, почувствовать уверенность игры, а приходилось все время догонять, были нервы", - рассказал Шкарин.

"Первый матч по-другому и не может складываться, тем более, что испанцы - одна из самых лучших команд в Европе на данный момент, хотя не думаю, что будет легче с украинцами и итальянцами. Завтра будем биться, проигрывать нельзя ни в коем случае, это будет матч за выход из группы, - добавил Шкарин. - Обидно, что потеряли Макарова, но у него довольно серьезная травма. Он получил ее вчера, сегодня вышел на разминку и понял, что с такой болью играть не сможет".

Сборная России выступает в группе B с командами Италии, Испании и Украины. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выходят в полуфинал турнира, остальные разыграют места с пятого по восьмое. Сборная России является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером первенства мира, также россияне пять раз становились победителями Евролиги. В следующем матче российские футболисты сыграют с итальянцами, встреча пройдет 26 июня (начало - 15:30 мск).

Европейские игры завершатся 30 июня.