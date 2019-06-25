Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик завершил карьеру после 15 лет выступлений в НХЛ

ТАСС, 25 июня. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Брукс Орпик завершил карьеру после 15 лет выступлений в лиге. Об этом сообщила во вторник "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Поздравляем Брукса с великолепной карьерой в НХЛ, - говорится в заявлении пресс-службы. - Он всегда был лидером на площадке и много работал. Он положительно влиял на партнеров как на льду, так и за его пределами, Брукс был важным игроком команды в чемпионском сезоне ("Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2017/18 - прим. ТАСС). Мы благодарим его за выступления в составе "Вашингтона" и желаем ему и его семье всего наилучшего".

"Я был счастлив заниматься любимым делом в течение стольких лет, но мое тело говорит мне, что пришло время завершить карьеру, - сказал 38-летний Орпик. - Теперь я смогу больше времени уделять семье. Благодарю "Вашингтон" и "Питтсбург" за возможность играть против лучших хоккеистов мира. Я всегда буду с радостью вспоминать свою хоккейную карьеру".

Бывший партнер Брукса по "Вашингтону" россиянин Александр Овечкин поблагодарил Брукса за выступления в столичном клубе и вклад в победу в Кубке Стэнли, а также пожелал успехов в дальнейшем.

Орпик был выбран "Питтсбургом" под общим 18-м номером драфта в 2000 году и дебютировал в НХЛ в декабре 2002 года. Он выступал за "Питтсбург" до лета 2014 года, после чего подписал пятилетний контракт с "Вашингтоном" в статусе неограниченно свободного агента. Всего в регулярном чемпионате НХЛ Орпик сыграл 1035 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 176 голевых передач, в плей-офф он провел 156 матчей (4 шайбы + 22 результативные передачи). Хоккеист дважды выиграл Кубок Стэнли (в составе "Питтсбурга" в сезоне-2008/09 и в составе "Вашингтона" в сезоне-2017/18) и серебро Олимпийских игр 2010 года, выступая за сборную США.