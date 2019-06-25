Российские дзюдоисты завоевали золото среди смешанных команд на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала золотые медали в соревновании по дзюдо среди смешанных команд на Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финале турнира россияне выиграли у команды Португалии со счетом 4:3.

Победу в своих схватках одержали Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Муса Могушков (до 73 кг) и Инал Тасоев (свыше 90 кг). Алена Прокопенко (до 70 кг), Ксения Чибисова (свыше 70 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг) уступили своим соперникам. В дополнительной схватке Могушков одержал победу.

Бронзовые медали завоевали команды Австрии и Франции.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Игр, имея в активе 23 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.