Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию

ТАСС, 25 июня. Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

"Параллельно наши клубы продолжают вести переговоры о возможном переходе защитника", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в €450 тыс.

Шарлия дебютировал в чемпионате Хорватии за "Славен Белупо" в июле 2017 года. Всего за клуб 22-летний игрок провел 46 матчей во всех турнирах, отдав две голевые передачи.

ЦСКА завершил прошедший сезон на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко, и получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.