Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты завоевали восемь наград - три золотые, три серебряные и две бронзовые - на Европейских играх, которые проходят в Минске. Турнир по дзюдо завершился во вторник, в его рамках прошел чемпионат Европы.
Всего было разыграно 15 комплектов наград - по семь у мужчин и женщин, еще один комплект был разыгран в соревновании смешанных команд. Золотые медали на Играх в Минске выиграли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг) и Арман Адамян (до 100 кг), еще одно золото завоевала сборная России в соревновании смешанных команд.
Серебро в активе Ирины Долговой (до 48 кг), Натальи Кузютиной (до 52 кг) и Инала Тасоева (свыше 100 кг). Бронзовыми призерами стали Ксения Чибисова (до 78 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг).
Российские дзюдоисты победили в общекомандном зачете чемпионата Европы. Второе место заняла сборная Грузии (две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали), третье - команда Франции (2-0-4). Всего медали завоевали представители 24 стран. На прошлогоднем чемпионате Европы в Израиле сборная России также выиграла общекомандный зачет, завоевав восемь медалей (4-1-3).
В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 23 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|23
|12
|15
|50
|2
|Белоруссия
|12
|9
|18
|39
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Украина
|5
|7
|6
|18
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Франция
|5
|0
|6
|11
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Швейцария
|2
|1
|0
|3
|10
|Словения
|2
|0
|1
|3
|11
|Нидерланды
|1
|6
|2
|9
|12
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|13
|Португалия
|1
|3
|3
|7
|14
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|15
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|16
|Испания
|1
|1
|4
|6
|17
|Румыния
|1
|1
|3
|5
|18
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|19
|Армения
|1
|1
|1
|3
|19
|Косово
|1
|1
|1
|3
|21
|Турция
|1
|0
|2
|3
|22
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|22
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|24
|Польша
|1
|0
|0
|1
|25
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|26
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|27
|Греция
|0
|2
|3
|5
|28
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|29
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|29
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|31
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|31
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|33
|Германия
|0
|0
|3
|3
|34
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1