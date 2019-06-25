Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты завоевали восемь наград - три золотые, три серебряные и две бронзовые - на Европейских играх, которые проходят в Минске. Турнир по дзюдо завершился во вторник, в его рамках прошел чемпионат Европы.

Всего было разыграно 15 комплектов наград - по семь у мужчин и женщин, еще один комплект был разыгран в соревновании смешанных команд. Золотые медали на Играх в Минске выиграли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг) и Арман Адамян (до 100 кг), еще одно золото завоевала сборная России в соревновании смешанных команд.

Серебро в активе Ирины Долговой (до 48 кг), Натальи Кузютиной (до 52 кг) и Инала Тасоева (свыше 100 кг). Бронзовыми призерами стали Ксения Чибисова (до 78 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг).

Российские дзюдоисты победили в общекомандном зачете чемпионата Европы. Второе место заняла сборная Грузии (две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали), третье - команда Франции (2-0-4). Всего медали завоевали представители 24 стран. На прошлогоднем чемпионате Европы в Израиле сборная России также выиграла общекомандный зачет, завоевав восемь медалей (4-1-3).

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 23 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.