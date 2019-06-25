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Европейские игры-2019

Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Европейских играх

Сборная России выиграла общекомандый зачет прошедшего в рамках Игр чемпионата Европы
Арман Адамян Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Арман Адамян
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты завоевали восемь наград - три золотые, три серебряные и две бронзовые - на Европейских играх, которые проходят в Минске. Турнир по дзюдо завершился во вторник, в его рамках прошел чемпионат Европы.

Всего было разыграно 15 комплектов наград - по семь у мужчин и женщин, еще один комплект был разыгран в соревновании смешанных команд. Золотые медали на Играх в Минске выиграли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг) и Арман Адамян (до 100 кг), еще одно золото завоевала сборная России в соревновании смешанных команд.

Серебро в активе Ирины Долговой (до 48 кг), Натальи Кузютиной (до 52 кг) и Инала Тасоева (свыше 100 кг). Бронзовыми призерами стали Ксения Чибисова (до 78 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг).

Российские дзюдоисты победили в общекомандном зачете чемпионата Европы. Второе место заняла сборная Грузии (две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали), третье - команда Франции (2-0-4). Всего медали завоевали представители 24 стран. На прошлогоднем чемпионате Европы в Израиле сборная России также выиграла общекомандный зачет, завоевав восемь медалей (4-1-3).

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 23 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия23121550
2Белоруссия1291839
3Грузия65920
4Украина57618
5Италия54312
6Франция50611
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Швейцария2103
10Словения2013
11Нидерланды1629
12Болгария1449
13Португалия1337
14Чехия1247
15Великобритания1236
16Испания1146
17Румыния1135
18Сербия1124
19Армения1113
19Косово1113
21Турция1023
22Хорватия1012
22Швеция1012
24Польша1001
25Азербайджан04711
26Латвия0325
27Греция0235
28Эстония0202
29Австрия0134
29Молдавия0123
31Босния и Герцеговина0101
31Словакия0101
33Германия0033
34Венгрия0022
35Дания0011
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