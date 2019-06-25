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МОК одобрил включение брейк-данса и серфинга в программу Олимпиады 2024 года в Париже

Окончательное решение по этому вопросу будет принято исполкомом МОК в декабре 2020 года
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© AP Photo/Mikhail Metzel

ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /ТАСС/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) одобрила включение брейк-данса в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Также во вторник в Лозанне были предварительно включены в программу Игр-2024 серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые войдут в программу Олимпиады-2020.

Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе в октябре, первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.

Предложение включить четыре вида спорта в олимпийскую программу Игр в Париже было поддержано членами МОК единогласно. В брейк-дансе 16 мужчин и 16 женщин должны разыграть два комплекта наград.

Впервые в истории олимпийского движения медали в скалолазании, скейтбординге и серфинге будут разыграны в следующем году на Играх в Токио. Окончательное решение по включению четырех видов спорта в программу Игр-2024, а также по квотам спортсменов будет принято исполкомом МОК в декабре 2020 года.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Включение четырех видов спорта в олимпийскую программу увеличило их общее число до 33.

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Сессия МОК в ЛозаннеЛетние олимпийские виды спорта
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