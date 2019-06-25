Валерий Газзаев предложил отменить добавленное время в футболе

Во вторник начинает действовать новая редакция футбольных правил, в которых было изменено правило игры рукой: судьи не будут засчитывать голы, забитые после касания мяча рукой даже в случаях, когда игра была непреднамеренной. Также футболисты в случае замены должны покидать поле через ближайшую к ним лицевую линию.

"Я считаю, что любое попадание мяча в штрафной площади в руку - это обязательно 11-метровый, потому что сейчас мы часто слышим, что решение принимается на усмотрение судьи - была ли игра рукой или мяч просто в нее попал. Чтобы таких споров не было, нужно однозначно назначать пенальти, и тогда больше никогда не будет споров после игры, которые есть сейчас, - заявил Газзаев. - Также считаю правильным решение о заменах игроков - теперь футболист раньше войдет в игру и принесет команде пользу, ведь часто бывают такие ситуации, когда меняют дальнего игрока и он тянет время, очень долго идет на замену".

По новым правилам, в ходе стандартного положения игроки атаки должны находиться в метре от стенки, не имея больше права занимать в ней место. В случае назначения пенальти голкипер теперь имеет право выдвигаться вперед до удара при условии, что одна нога остается на линии ворот. "Это правило ввели, думаю, чтобы было больше зрелищности и голов со стандартных положений, но мне кажется, это спорное решение - для обороняющейся команды это будет минусом. Касательно пенальти, все должно быть четко, чтобы вратарь всегда оставался на линии, а не делал шаг или два, другого варианта быть не может", - добавил он.

Специалист выделил некоторые моменты, которые могли бы сделать футбол четче и динамичнее.

"Также хотел бы отметить еще два момента, которые мне не нравятся в современном футболе: не должно быть пассивного или активного положения вне игры - офсайд должен быть офсайдом, и тогда игра станет быстрее, мы должны стремиться, чтобы футбол был более быстрый, активный и с многочисленными атаками, а сегодня, учитывая трактовку пассивности и активности положения вне игры, футбол стал более закрытым. Второе - это время, которое добавляется арбитром после матча, должны быть фиксированные 90 минут. Сейчас мы видим, что часто забивают гол на пятой или шестой добавленной минуте, но кто и как определил, пять или шесть минут добавлено, нужно как в хоккее играть только чистое время. Футбол - консервативный вид спорта, правила очень редко меняются, но считаю, что эти моменты надо рассмотреть, однако, опять же, это мое мнение", - заключил он.