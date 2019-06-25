Олимпийский чемпион 1956 года Шувалов пожелал удачи российским спортсменам на Играх-2026

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею 1956 года в Кортина-д'Ампеццо в составе сборной СССР Виктор Шувалов пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде 2026 года. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС во вторник.

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). В 1956 году в Кортина-д'Ампеццо советская сборная впервые выступила на зимней Олимпиаде и выиграла золотые медали в хоккейном турнире.

"Могу только пожелать удачи российским спортсменам, - сказал 95-летний Шувалов. - Игры в Кортина-д'Ампеццо [в 1956 году] в целом прошли очень хорошо. Единственный минус - все соревнования были в разных местах, соревнования по конькобежному спорту проходили на озере, трамплин был в другом месте. Когда мы уже стали чемпионами, нас отвезли посмотреть на соревнования по прыжкам с трамплина, а больше ничего не видели".

"Кортина-д'Ампеццо - маленький городишка на севере Италии, наша делегация жила даже не в нем, а в пяти километрах от города, в горах, в гостинице "Три креста". Соревнования проходили в разных местах, мы почти ничего не видели. Принимали нашу делегацию очень хорошо - мы жили в лучшей гостинице, было отличное питание, все лучшие условия - даже был телевизор, где можно было смотреть все соревнования. Для нас была составлена культурная программа - возили в кино, в театр", - вспоминает собеседник агентства.

На Играх 1956 года советские хоккеисты под руководством Аркадия Чернышева и Владимира Егорова одержали семь побед в семи матчах, забросив 40 шайб и пропустив лишь девять, Шувалов провел на турнире все игры и забросил пять шайб. "Нашему поколению было тяжелее выиграть олимпийский турнир. Сейчас команды разбивают на группы, потом они играют на вылет, а мы играли со всеми сильнейшими командами. Надо было обыгрывать всех, но мы прошли без поражений, всех победили", - отметил Шувалов.

"Лед был искусственный, но открытый, однако было очень жарко. Представляете, там зрители сидели и курили, было накурено так, что дышать нечем - это единственное, что я помню", - заключил олимпийский чемпион 1956 года.

О Шувалове

Шувалов, помимо Олимпийских игр, по итогам которых определялся также чемпион мира и Европы, стал победителем мирового первенства 1954 года. Он начал карьеру в челябинском "Дзержинце" в 1947 году в возрасте 24 лет, с 1949 по 1953 год играл за ВВС МВО, где трижды стал чемпионом СССР. Потом на протяжении четырех лет защищал цвета ЦДСА, в составе которого дважды завоевывал первое место в первенстве страны. Последним клубом в игровой карьере Шувалова стал СКА из Калинина (ныне - Тверь).

В середине 90-х Шувалов утратил золотую медаль, полученную за победу на Олимпиаде, позже медаль была найдена в США и выкуплена. Шувалов получил ее вновь из рук президента России Владимира Путина во время его встречи со сборной России, которая состоялась после победного для нее чемпионата мира 2014 года.

Четыре раза Шувалов становился обладателем Кубка СССР, в 1954 и 1957 годах в составе ЦДСА он завоевывал серебряные медали чемпионата СССР. За карьеру провел 150 матчей и забросил 222 шайбы. В 2004 году Шувалов был избран в Зал славы отечественного хоккея. Именной стяг с фамилией чемпиона поднят под своды ледового дворца спорта ЦСКА на Ленинградском проспекте.

Шувалов также является мастером спорта по футболу. За футбольный клуб ВВС он провел 75 матчей, в которых забил 25 мячей. В 1950 году попал в список 33 лучших футболистов СССР.

На Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо сборная СССР выиграла общекомандный зачет, завоевав семь золотых, три серебряные и шесть бронзовых наград. Всего на тех Играх было представлено восемь дисциплин (бобслей, конькобежный спорт, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье, фигурное катание и хоккей), в которых было разыграно 24 комплекта медалей. Шувалов является единственным из ныне живущих олимпийских чемпионов советской сборной на зимних Олимпийских играх 1956 года.