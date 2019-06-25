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Европейские игры-2019

Немецкая пара выиграла золото Европейских игр по настольному теннису в миксте

Серебряными призерами стала пара из Румынии, бронзу завоевали французы

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Немецкие спортсмены Петрисса Солья и Патрик Франциска завоевали золотые медали по настольному теннису в миксте на Европейских играх, которые проходят в Минске.

В матче за золотые награды немецкий дуэт со счетом 3-0 (11:4, 11:4, 11:4) одержал победу над Бернадетте Сёч и Овидиу Ионеску из Румынии. В матче за бронзовые награды французы Тристан Флор и Лаура Гаснье обыграли словаков Барбору Балазову и Любомира Пистея (4-1).

Российская пара в составе Полины Михайловой и Александра Шибаева выбыла на стадии четвертьфинала, уступив Сёч и Ионеску со счетом 0-3.

Франциска является четырехкратным чемпионом Европы (трижды - в командном соревновании, один раз - в паре), также в его активе две серебряные награды мирового первенства в командном соревновании и бронза в миксте. В индивидуальных соревнованиях наивысшим достижением 27-летнего спортсмена является бронза чемпионата Европы. Солья является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, также 25-летняя спортсменка является обладательницей бронзы мирового первенства в миксте.

Солья и Франциска принесли сборной Германии первое золото на Играх, также в активе немецкой команды три бронзовые награды. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, имея в активе 23 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медали. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия23121651
2Белоруссия1391840
3Грузия65920
4Украина58619
5Италия54312
6Франция50712
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Швейцария2103
10Словения2013
11Нидерланды1629
12Болгария1449
13Португалия1337
14Чехия1247
15Великобритания1236
16Румыния1236
17Испания1146
18Сербия1124
19Армения1113
19Косово1113
20Германия1034
21Турция1023
22Хорватия1012
22Швеция1012
24Польша1001
25Азербайджан04711
26Латвия0325
27Греция0235
28Эстония0202
29Австрия0134
30Молдавия0123
31Босния и Герцеговина0101
31Словакия0101
33Венгрия0022
34Дания0011
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