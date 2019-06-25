Немецкая пара выиграла золото Европейских игр по настольному теннису в миксте

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Немецкие спортсмены Петрисса Солья и Патрик Франциска завоевали золотые медали по настольному теннису в миксте на Европейских играх, которые проходят в Минске.

В матче за золотые награды немецкий дуэт со счетом 3-0 (11:4, 11:4, 11:4) одержал победу над Бернадетте Сёч и Овидиу Ионеску из Румынии. В матче за бронзовые награды французы Тристан Флор и Лаура Гаснье обыграли словаков Барбору Балазову и Любомира Пистея (4-1).

Российская пара в составе Полины Михайловой и Александра Шибаева выбыла на стадии четвертьфинала, уступив Сёч и Ионеску со счетом 0-3.

Франциска является четырехкратным чемпионом Европы (трижды - в командном соревновании, один раз - в паре), также в его активе две серебряные награды мирового первенства в командном соревновании и бронза в миксте. В индивидуальных соревнованиях наивысшим достижением 27-летнего спортсмена является бронза чемпионата Европы. Солья является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, также 25-летняя спортсменка является обладательницей бронзы мирового первенства в миксте.

Солья и Франциска принесли сборной Германии первое золото на Играх, также в активе немецкой команды три бронзовые награды. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, имея в активе 23 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медали. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.