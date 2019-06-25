Немецкая пара выиграла золото Европейских игр по настольному теннису в миксте

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Немецкие спортсмены Петрисса Солья и Патрик Франциска завоевали золотые медали по настольному теннису в миксте на Европейских играх, которые проходят в Минске.
В матче за золотые награды немецкий дуэт со счетом 3-0 (11:4, 11:4, 11:4) одержал победу над Бернадетте Сёч и Овидиу Ионеску из Румынии. В матче за бронзовые награды французы Тристан Флор и Лаура Гаснье обыграли словаков Барбору Балазову и Любомира Пистея (4-1).
Российская пара в составе Полины Михайловой и Александра Шибаева выбыла на стадии четвертьфинала, уступив Сёч и Ионеску со счетом 0-3.
Франциска является четырехкратным чемпионом Европы (трижды - в командном соревновании, один раз - в паре), также в его активе две серебряные награды мирового первенства в командном соревновании и бронза в миксте. В индивидуальных соревнованиях наивысшим достижением 27-летнего спортсмена является бронза чемпионата Европы. Солья является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, также 25-летняя спортсменка является обладательницей бронзы мирового первенства в миксте.
Солья и Франциска принесли сборной Германии первое золото на Играх, также в активе немецкой команды три бронзовые награды. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, имея в активе 23 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медали. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|23
|12
|16
|51
|2
|Белоруссия
|13
|9
|18
|40
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Украина
|5
|8
|6
|19
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Франция
|5
|0
|7
|12
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Швейцария
|2
|1
|0
|3
|10
|Словения
|2
|0
|1
|3
|11
|Нидерланды
|1
|6
|2
|9
|12
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|13
|Португалия
|1
|3
|3
|7
|14
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|15
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|16
|Румыния
|1
|2
|3
|6
|17
|Испания
|1
|1
|4
|6
|18
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|19
|Армения
|1
|1
|1
|3
|19
|Косово
|1
|1
|1
|3
|20
|Германия
|1
|0
|3
|4
|21
|Турция
|1
|0
|2
|3
|22
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|22
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|24
|Польша
|1
|0
|0
|1
|25
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|26
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|27
|Греция
|0
|2
|3
|5
|28
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|29
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|30
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|31
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|31
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|33
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|34
|Дания
|0
|0
|1
|1