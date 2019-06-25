{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Павлова и Кундиус завоевали бронзу в синхронных прыжках на батуте на Европейских играх

Первыми стали спортсменки из Белоруссии Мария Махаринская и Анна Гончарова

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Россиянки Яна Павлова и Ирина Кундиус завоевали бронзовые медали Европейских игр в синхронных прыжках на батуте. Соревнования проходят в Минске.

Российский дуэт показал результат 48,140 балла. Золотые медали завоевали представительницы Белоруссии Мария Махаринская и Анна Гончарова (50,230 балла), серебро досталось Марине Кийко и Светлане Мальковой с Украины (48,240).

23-летняя Павлова является трехкратной чемпионкой Европы, она выиграла две золотые награды (в индивидуальных и синхронных прыжках) на первых Европейских играх, в ее активе также две бронзовые медали чемпионатов мира. 23-летняя Кундиус является серебряным призером чемпионата Европы.

Сборная Белоруссии занимает второе место в общекомандном зачете, завоевав 40 медалей (13 золотых, девять серебряных и 18 бронзовых). Лидирует сборная России, имея в активе 23 золотые, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия23121651
2Белоруссия1391840
3Грузия65920
4Украина58619
5Италия54312
6Франция50711
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Швейцария2103
10Словения2013
11Нидерланды1629
12Болгария1449
13Португалия1337
14Чехия1247
15Великобритания1236
16Румыния1235
17Испания1146
18Сербия1124
19Армения1113
19Косово1113
20Германия1033
21Турция1023
22Хорватия1012
22Швеция1012
24Польша1001
25Азербайджан04711
26Латвия0325
27Греция0235
28Эстония0202
29Австрия0134
30Молдавия0123
31Босния и Герцеговина0101
31Словакия0101
33Венгрия0022
34Дания0011
Теги
Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
Немецкая пара выиграла золото Европейских игр по настольному теннису в миксте
Серебряными призерами стала пара из Румынии, бронзу завоевали французы
Читать полностью