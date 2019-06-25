Павлова и Кундиус завоевали бронзу в синхронных прыжках на батуте на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Россиянки Яна Павлова и Ирина Кундиус завоевали бронзовые медали Европейских игр в синхронных прыжках на батуте. Соревнования проходят в Минске.

Российский дуэт показал результат 48,140 балла. Золотые медали завоевали представительницы Белоруссии Мария Махаринская и Анна Гончарова (50,230 балла), серебро досталось Марине Кийко и Светлане Мальковой с Украины (48,240).

23-летняя Павлова является трехкратной чемпионкой Европы, она выиграла две золотые награды (в индивидуальных и синхронных прыжках) на первых Европейских играх, в ее активе также две бронзовые медали чемпионатов мира. 23-летняя Кундиус является серебряным призером чемпионата Европы.

Сборная Белоруссии занимает второе место в общекомандном зачете, завоевав 40 медалей (13 золотых, девять серебряных и 18 бронзовых). Лидирует сборная России, имея в активе 23 золотые, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.