Сборная России завоевала золото в спортивной аэробике на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла первое место в групповых соревнованиях по спортивной аэробике на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Сборная России в составе Тимура Кулаева, Петра Перминова, Ильи Остапенко, Романа Семенова и Гарсевана Джаназяна показала результат 22,250 балла. Серебряные медали завоевали спортсмены из Болгарии (22,186 балла), бронза досталась команде Румынии (22,083).

В понедельник Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар. Россияне превзошли результат, показанный на первых Европейских играх. В 2015 году российские спортсмены завоевали одну медаль - бронзу в соревнованиях смешанных пар.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 24 золотые, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.