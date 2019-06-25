Сборная России завоевала золото в спортивной аэробике на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла первое место в групповых соревнованиях по спортивной аэробике на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Сборная России в составе Тимура Кулаева, Петра Перминова, Ильи Остапенко, Романа Семенова и Гарсевана Джаназяна показала результат 22,250 балла. Серебряные медали завоевали спортсмены из Болгарии (22,186 балла), бронза досталась команде Румынии (22,083).
В понедельник Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар. Россияне превзошли результат, показанный на первых Европейских играх. В 2015 году российские спортсмены завоевали одну медаль - бронзу в соревнованиях смешанных пар.
В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 24 золотые, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|24
|12
|16
|52
|2
|Белоруссия
|13
|9
|18
|40
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Украина
|5
|8
|6
|19
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Франция
|5
|0
|7
|12
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Швейцария
|2
|1
|0
|3
|10
|Словения
|2
|0
|1
|3
|11
|Нидерланды
|1
|6
|2
|9
|12
|Болгария
|1
|5
|4
|10
|13
|Португалия
|1
|3
|3
|7
|14
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|14
|Румыния
|1
|2
|4
|7
|16
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|17
|Испания
|1
|1
|4
|6
|18
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|19
|Армения
|1
|1
|1
|3
|19
|Косово
|1
|1
|1
|3
|20
|Германия
|1
|0
|3
|4
|21
|Турция
|1
|0
|2
|3
|22
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|22
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|24
|Польша
|1
|0
|0
|1
|25
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|26
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|27
|Греция
|0
|2
|3
|5
|28
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|29
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|30
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|31
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|31
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|33
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|34
|Дания
|0
|0
|1
|1