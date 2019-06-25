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Европейские игры-2019

Сборная России завоевала золото в спортивной аэробике на Европейских играх

Второе место заняли болгары, третье - румыны

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла первое место в групповых соревнованиях по спортивной аэробике на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Сборная России в составе Тимура Кулаева, Петра Перминова, Ильи Остапенко, Романа Семенова и Гарсевана Джаназяна показала результат 22,250 балла. Серебряные медали завоевали спортсмены из Болгарии (22,186 балла), бронза досталась команде Румынии (22,083).

В понедельник Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар. Россияне превзошли результат, показанный на первых Европейских играх. В 2015 году российские спортсмены завоевали одну медаль - бронзу в соревнованиях смешанных пар.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 24 золотые, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия24121652
2Белоруссия1391840
3Грузия65920
4Украина58619
5Италия54312
6Франция50712
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Швейцария2103
10Словения2013
11Нидерланды1629
12Болгария15410
13Португалия1337
14Чехия1247
14Румыния1247
16Великобритания1236
17Испания1146
18Сербия1124
19Армения1113
19Косово1113
20Германия1034
21Турция1023
22Хорватия1012
22Швеция1012
24Польша1001
25Азербайджан04711
26Латвия0325
27Греция0235
28Эстония0202
29Австрия0134
30Молдавия0123
31Босния и Герцеговина0101
31Словакия0101
33Венгрия0022
34Дания0011
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