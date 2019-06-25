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НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" начнет регулярный сезон НХЛ матчем с "Вашингтоном"

В финальной серии сезона-2018/19 "Сент-Луис" обыграл "Бостон"

ТАСС, 25 июня. Обладатель Кубка Стэнли сезона-2018/19 клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" проведет первый матч регулярного чемпионата сезона-2019/20 на домашней арене против "Вашингтона", который выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2017/18. Полная версия календаря матчей на будущий сезон опубликована на сайте лиги.

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Регулярный сезон НХЛ начнется 2 октября, а закончится 4 апреля 2020 года.

Матч между "Сент-Луисом" и "Вашингтоном" состоится 2 октября, также в этот день пройдут следующие встречи: "Торонто" - "Оттава", "Эдмонтон" - "Ванкувер" и "Вегас" - "Сан-Хосе". 26 октября состоится первая встреча финалистов Кубка Стэнли прошлого сезона - "Сент-Луиса" и "Бостона".

Три матча регулярного сезона НХЛ пройдут в Европе. В Праге 4 октября встретятся "Чикаго" и "Филадельфия", а в Стокгольме "Баффало" и "Тампа" сыграют между собой дважды, 8 и 9 ноября.

В матче "Зимней классики", который состоится 1 января 2020 года в Далласе на стадионе Cotton Bowl (вместимость - 92 100 зрителей), "Даллас" примет "Нэшвилл". Матч всех звезд НХЛ состоится 26 января 2020 года на домашней арене "Сент-Луиса".

Всего в сезоне пройдет 1271 игра, каждый клуб проведет по 82 встречи.

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