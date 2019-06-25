{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Россиянин Мельник завоевал серебро в прыжках на батуте на Европейских играх

На прошлых Европейских играх в Баку Мельник завоевал золото

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Россиянин Михаил Мельник завоевал серебряную награду Европейских игр в прыжках на батуте. Соревнования проходят в Минске.

27-летний спортсмен показал результат 59,435 балла. Первое место занял представитель Белоруссии Владислав Гончаров, набравший 60,045 балла, бронза досталась Диогу Ганшинью из Португалии (58,660 балла).

Мельник является двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Также в его активе две золотые награды первенства Европы. На первых Европейских играх в 2015 году Мельник завоевал золото.

Ранее во вторник россияне Яна Павлова и Ирина Кундиус завоевали бронзу в синхронных прыжках.

В общекомандном зачете лидирует команда России, имея в активе 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия24131653
2Белоруссия1491841
3Грузия65920
4Украина58619
5Италия54312
6Франция50712
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Швейцария2103
10Словения2013
11Нидерланды1629
12Болгария15410
13Португалия1449
14Чехия1247
14Румыния1247
16Великобритания1236
17Испания1146
18Сербия1124
19Армения1113
19Косово1113
20Германия1034
21Турция1023
22Хорватия1012
22Швеция1012
24Польша1001
25Азербайджан04711
26Латвия0325
27Греция0235
28Эстония0202
29Австрия0134
30Молдавия0123
31Босния и Герцеговина0101
31Словакия0101
33Венгрия0022
34Дания0011
Теги
Европейские игры-2019
Футбол в России
Канчельскис готов рассматривать предложения от российских футбольных клубов
В воскресенье он покинул пост главного тренера узбекистанского "Навбахора"
Читать полностью