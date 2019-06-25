Россиянин Мельник завоевал серебро в прыжках на батуте на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Россиянин Михаил Мельник завоевал серебряную награду Европейских игр в прыжках на батуте. Соревнования проходят в Минске.

27-летний спортсмен показал результат 59,435 балла. Первое место занял представитель Белоруссии Владислав Гончаров, набравший 60,045 балла, бронза досталась Диогу Ганшинью из Португалии (58,660 балла).

Мельник является двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Также в его активе две золотые награды первенства Европы. На первых Европейских играх в 2015 году Мельник завоевал золото.

Ранее во вторник россияне Яна Павлова и Ирина Кундиус завоевали бронзу в синхронных прыжках.

В общекомандном зачете лидирует команда России, имея в активе 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.