Канчельскис готов рассматривать предложения от российских футбольных клубов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Андрей Канчельскис, который покинул пост главного тренера узбекистанского футбольного клуба "Навбахор", готов рассмотреть предложения от российских команд, если они поступят. Об этом он рассказал ТАСС во вторник.

В воскресенье Канчельскис был уволен с поста главного тренера "Навбахора" в связи с неудовлетворительными результатами команды. После 12 туров чемпионата Узбекистана "Навбахор" занимает четвертое место, имея в активе 18 очков, и отстает от лидера первенства "Пахтакора" на 14 очков.

"У меня была договоренность по контракту, что если мы не будем угрожать в турнирной таблице лидеру - "Пахтакору", то клуб имеет право расторгнуть со мной соглашение - все честно, по-мужски, никаких претензий быть не может. Пока что мы разбираемся по моему уходу из клуба, но приглашения есть, разговоры ведутся", - сказал Канчельскис.

"Если будут предложения из российских клубов, конечно, буду рассматривать, но сейчас российские клубы уже поехали на сборы, комплектуют команды, так что время покажет. Главное, что в "Навбахоре" мы создали настоящий коллектив, показывали хороший футбол, некоторые игроки попали в национальную сборную, а болельщики были рады, провожали, даже скандировали мое имя, как, например, было во время моей игровой карьеры в "Эвертоне", "Манчестер Юнайтед", "Фиорентине", - добавил 50-летний специалист.

Канчельскис известен выступлениями за "Манчестер Юнайтед", за который полузащитник играл с 1991 по 1995 год, став двукратным чемпионом Англии (1993, 1994), двукратным обладателем Суперкубка Англии (1993, 1994), а также победителем Кубка английской лиги (1992), Кубка Англии (1994). Также он выступал за английские "Эвертон", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", шотландский "Рейнджерс", итальянскую "Фиорентину".

В качестве тренера Канчельскис работал в "Торпедо-ЗИЛ", "Уфе", "Волге", "Юрмале" и "Солярисе", а также тренировал студенческую сборную России. Специалист возглавлял "Навбахор" с октября 2018 года.