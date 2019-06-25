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Европейские игры-2019

Россияне завоевали пять наград в четвертый медальный день Европейских игр

Сборная России лидирует в общекомандном зачете после четвертого медального дня
Сборная России по дзюдо среди смешанных команд Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Сборная России по дзюдо среди смешанных команд
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены возглавляют общекомандный зачет после четвертого медального дня Европейских игр, завоевав пять наград. Соревнования проходят в Минске.

Во вторник было разыграно восемь комплектов наград. Российские спортсмены завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые медали.

Золото завоевали российские дзюдоисты в соревновании среди смешанных команд, а также мужская сборная России по спортивной аэробике. Серебряная медаль в активе Михаила Мельника в прыжках на батуте. Бронзовыми призерами стали Полина Хорошева и Кирилл Григорьян в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м в миксте, а также Яна Павлова и Ирина Кундиус в синхронных прыжках на батутах.

Мужская сборная России по пляжному футболу в дополнительное время уступила испанцам (4:5) в стартовом матче групповой стадии.

Всего на счету сборной России 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 14 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей. На третьей строчке команда Грузии (6-5-9). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия24131653
2Белоруссия1491841
3Грузия65920
4Украина58619
5Италия54312
6Франция50712
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Швейцария2103
10Словения2013
11Нидерланды1629
12Болгария15410
13Португалия1449
14Чехия1247
14Румыния1247
16Великобритания1236
17Испания1146
18Сербия1124
19Армения1113
19Косово1113
21Германия1034
22Турция1023
23Хорватия1012
23Швеция1012
25Польша1001
26Азербайджан04711
27Латвия0325
28Греция0235
29Эстония0202
30Австрия0134
31Молдавия0123
32Босния и Герцеговина0101
32Словакия0101
34Венгрия0022
35Дания0011
Теги
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