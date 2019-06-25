Россияне завоевали пять наград в четвертый медальный день Европейских игр

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены возглавляют общекомандный зачет после четвертого медального дня Европейских игр, завоевав пять наград. Соревнования проходят в Минске.
Во вторник было разыграно восемь комплектов наград. Российские спортсмены завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые медали.
Золото завоевали российские дзюдоисты в соревновании среди смешанных команд, а также мужская сборная России по спортивной аэробике. Серебряная медаль в активе Михаила Мельника в прыжках на батуте. Бронзовыми призерами стали Полина Хорошева и Кирилл Григорьян в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м в миксте, а также Яна Павлова и Ирина Кундиус в синхронных прыжках на батутах.
Мужская сборная России по пляжному футболу в дополнительное время уступила испанцам (4:5) в стартовом матче групповой стадии.
Всего на счету сборной России 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 14 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей. На третьей строчке команда Грузии (6-5-9). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|24
|13
|16
|53
|2
|Белоруссия
|14
|9
|18
|41
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Украина
|5
|8
|6
|19
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Франция
|5
|0
|7
|12
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Швейцария
|2
|1
|0
|3
|10
|Словения
|2
|0
|1
|3
|11
|Нидерланды
|1
|6
|2
|9
|12
|Болгария
|1
|5
|4
|10
|13
|Португалия
|1
|4
|4
|9
|14
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|14
|Румыния
|1
|2
|4
|7
|16
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|17
|Испания
|1
|1
|4
|6
|18
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|19
|Армения
|1
|1
|1
|3
|19
|Косово
|1
|1
|1
|3
|21
|Германия
|1
|0
|3
|4
|22
|Турция
|1
|0
|2
|3
|23
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|23
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|25
|Польша
|1
|0
|0
|1
|26
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|27
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|28
|Греция
|0
|2
|3
|5
|29
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|30
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|31
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|32
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|32
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|34
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1