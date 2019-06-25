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Сборные по футболу

Футболистки сборной Италии вышли в 1/4 финала ЧМ, победив китаянок

Встреча 1/8 финала завершилась ос счетом 2:0
Описание
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 25 июня. Сборная Италии победила команду Китая со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе победительниц отличись Валентина Гиакинти (15-й минута) и Аврора Галли (49).

В четвертьфинале итальянки встретятся с победителем матча между сборной Нидерландов и сборной Японии, который сыграют позднее во вторник. Матч 1/4 финала пройдет 29 июня.

В женском чемпионате мира - 2019 участвуют 24 сборные, россиянкам не удалось пробиться на финальную стадию турнира. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом мира является команда США, на счету американок три победы. Немки выигрывали мировое первенство дважды, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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