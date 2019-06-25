Клуб НХЛ "Сент-Луис" продлил контракт с тренером Беруби на три года

ТАСС, 25 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" объявил о продлении соглашения с главным тренером Крэйгом Беруби на три года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НХЛ.

Беруби возглавил "Сент-Луис" 19 ноября прошлого года, изначально он работал помощником главного тренера Майка Йео, но принял руководство командой после его отставки. С января и до конца чемпионата клубу удалось сделать результативный рывок, одержав 30 побед и потерпев 15 поражений, пять из которых в овертайме или в серии буллитов. По итогам сезона "Сент-Луис" занял третье место в Центральном дивизионе и вышел в плей-офф НХЛ, где подопечные Беруби обыграли поочередно "Виннипег" (4-2 в серии), "Даллас" (4-3), "Сан-Хосе" (4-2) и "Бостон" (4-3), впервые в истории завоевав Кубок Стэнли.

До прихода в "Сент-Луис" Беруби занимал пост главного тренера в "Филадельфии" (2013-2015), а также в фарм-клубах "Филадельфии" и "Чикаго".