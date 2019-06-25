Макаров: российские батутисты не показали ожидаемых результатов на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские батутисты на Европейских играх в Минске не показали ожидаемых результатов. Об этом ТАСС во вторник заявил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Россияне в Минске выиграли две медали из четырех возможных. Михаил Мельник стал серебряным призером индивидуальных соревнований, в паре с Андреем Юдиным он стал седьмым в синхронных прыжках. Яна Павлова в паре с Ириной Кундиус завоевала бронзовую медаль в синхронных прыжках, но в индивидуальных соревнованиях заняла шестое место.

"Конечно, ожидали большего, но вчера получился день срывов - и девочки, и мужчины в синхронном прыжке все завалили. Это не наш результат, даже меньше, чем половина того, на что мы рассчитывали, но не повезло. Это не очень хорошо, но никакой паники нет, это проходящие соревнования, хотя они все равно были полезны", - сказал Макаров.

"Но пока никто не готов показывать самые высокие результаты. Никто из лидеров на этих соревнованиях на пике своей спортивной формы не был. Это видно даже по результатам", - добавил глава федерации.

Европейские игры завершатся 30 июня.