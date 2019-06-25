Чемпион Европейских игр Остапенко верит, что спортивную аэробику включат в программу ОИ

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Илья Остапенко, выигравший в составе сборной России золото Европейских игр в групповых соревнованиях по спортивной аэробике, верит, что когда-нибудь этот вид спорта будет включен в олимпийскую программу. Об этом Остапенко сообщил журналистам.

Сборная России в составе Тимура Кулаева, Петра Перминова, Ильи Остапенко, Романа Семенова и Гарсевана Джаназяна показала результат 22,250 балла. Серебряные медали завоевали спортсмены из Болгарии (22,186), бронза досталась команде Румынии (22,083).

"Мы надеемся, что наш вид спорт будет включен в олимпийскую программу, - признался Остапенко. - Мы туда стремимся, наши правила постоянно адаптируются, массовость растет, поэтому с каждым годом количество стран, участвующих в соревнованиях, увеличивается. Верим, что когда-нибудь войдем в олимпийскую программу. У нас очень красивый и атлетичный спорт, но для его дальнейшего развития нужна поддержка спонсоров".

"Но с другой стороны, мы счастливы, что аэробика вошла в программу этих Европейских игр. Ее выбрали сюда для просмотра в олимпийскую программу. Признаюсь, такого масштаба соревнований у нас никогда не было. Поддержка зала была сумасшедшая", - заключил россиянин.

В понедельник Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар. Россияне превзошли результат, показанный на первых Европейских играх. В 2015 году российские спортсмены завоевали одну медаль - бронзу в соревнованиях смешанных пар.