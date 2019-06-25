Российский батутист Мельник рад серебру Европейских игр, но понимает, что мог победить

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Европейских игр в индивидуальных прыжках на батуте Михаил Мельник рад серебряной медали, но понимает, что был от победы в одном шаге. Об этом Мельник рассказал журналистам после соревнований.

27-летний россиянин показал результат 59,435 балла. Первое место занял представитель Белоруссии Владислав Гончаров, набравший 60,045 балла, бронза досталась Диогу Ганшинью из Португалии (58,660 балла).

"Доволен серебром, очень счастлив, что так закончились соревнования, - признался Мельник. - Но мне чуть-чуть не хватило до победы. Будем работать над ошибками, сейчас придем, посмотрим запись, что не получилось".

"Нужно было выступить чище. Я не так много ему (олимпийскому чемпиону Гончарову - прим. ТАСС) проиграл, но так получилось, что на этих соревнованиях он выступил лучше, а в прошлый раз в Минске на Кубке мира я его обыграл. Нужно работать в том же духе, все получится", - заключил россиянин.

Мельник является двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Также в его активе две золотые награды первенства Европы. На первых Европейских играх в 2015 году Мельник завоевал золото.