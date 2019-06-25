{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Торжественная церемония включения новых членов пройдет в ноябре в Торонто
Сергей Зубов в составе "Далласа" в сезоне-2008/09 AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Сергей Зубов в составе "Далласа" в сезоне-2008/09
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 25 июня. Россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Список новых членов опубликован пресс-службой Зала хоккейной славы.

Во вторник в Торонто объявили новых членов Зала хоккейной славы, которые будут включены в 2019 году. Торжественная церемония включения новых членов пройдет в Торонто в ноябре.

В 2018 году в Зал хоккейной славы в числе прочих был введен двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира в составе сборной СССР, лучший бомбардир Суперсерий 1972 и 1974 годов Александр Якушев.

Сессия МОК в Лозанне
Оргкомитет Олимпиады-2020 привлек рекордные $3 млрд от местных спонсоров
Лондон-2012 сумел привлечь внутри страны $1,1 млн
Читать полностью