ТАСС, 25 июня. Россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Список новых членов опубликован пресс-службой Зала хоккейной славы.

Во вторник в Торонто объявили новых членов Зала хоккейной славы, которые будут включены в 2019 году. Торжественная церемония включения новых членов пройдет в Торонто в ноябре.

В 2018 году в Зал хоккейной славы в числе прочих был введен двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира в составе сборной СССР, лучший бомбардир Суперсерий 1972 и 1974 годов Александр Якушев.