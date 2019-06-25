Президент ОКР Поздняков приветствует включение брейк-данса в программу ОИ-2024

На 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне во вторник было одобрено включение брейк-данса в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Также было предварительно одобрено включение в программу Игр-2024 серфинга, скалолазания и скейтбординга, которые войдут в программу Олимпиады-2020.

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков приветствует решение включить брейк-данс в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом он рассказал журналистам во вторник.

"Приятно, что брейк-данс, в котором сборная России завоевала первую медаль на Юношеских олимпийских играх, будет представлен на Играх-2024, - сказал Поздняков. - Мое личное мнение - брейк-данс является спортом, в нем присутствует физическая активность, которая может быть даже выше, чем в некоторых классических олимпийских видах. Этот вид спорта востребован молодежью, он собирает публику, на Юношеских играх трибуны были заполнены, в Париже этот вид спорта будет неплохо востребован".

В понедельник сессии МОК итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо были выбраны для проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Вторым кандидатом на проведение Олимпиады-2026 был Стокгольм. По мнению Позднякова, большой опыт в организации крупных спортивных соревнований помог Италии получить право на проведение Олимпиады-2026.

"Большинство специалистов МОК, с которыми мне удалось пообщаться, говорили о том, что выбор данной кандидатуры был продиктован большим опытом итальянской стороны в проведении крупнейших международных спортивных соревнований. Вторая причина - большая публичная поддержка, которую получила итальянская сторона, - отметил Поздняков. - Также важно то, что правительственные гарантии были сильнее у итальянской заявки, не секрет, что в Швеции происходит смена правительства, поэтому предоставить в полной мере правительственные гарантии эта страна не смогла. Это повлияло на выбор, потому что в противном случае могли бы быть и другие варианты".