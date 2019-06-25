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Европейские игры-2019

Поздняков: Олимпиада-2014 превратила Сочи в круглогодичный курорт европейского уровня

Глава ОКР отметил, что не было Игр, которые могли бы сравниться с Олимпиадой-2014 в плане удобства

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Сочи превратился в круглогодичный курорт после проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Таким мнением с журналистами во вторник поделился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Сочи впервые в истории России принял зимнюю Олимпиаду, она прошла с 7 по 23 февраля 2014 года.

"На Олимпиаде в Сочи была грамотно продумана коммуникация между горным и прибрежным кластерами - такого расстояния не существует практически ни на одном объекте зимних Олимпийских игр. Давайте еще раз порадуемся за Сочи, как там все было хорошо, как всем нравится. В ситуации, когда все обсуждают заявки и сравнивают их, всегда выходит наша Олимпиада-2014. Это был великолепный инфраструктурный проект, который был реализован нашей страной, сейчас ни у кого не существует сомнений, что из второсортного летнего курорта Сочи превратился в великолепный круглогодичный курорт, в котором гостиницы заполнены и летом, и зимой", - заявил Поздняков.

"Та критика, которая была в момент реализации этого проекта, потихонечку затухает, нужно тихо радоваться, что у нас это есть", - добавил он.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичЕвропейские игры-2019
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