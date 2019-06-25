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Буре: член Зала славы Зубов с детства был заметен на площадке и хорошо читал игру

Во вторник олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов был включен в Зал хоккейной славы в Торонто
Павел Буре Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Павел Буре
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Введенный в Зал хоккейной славы россиянин Сергей Зубов с детских лет был заметным игроком на льду и отличался хорошим чтением игры и культурой паса. Об этом ТАСС во вторник рассказал чемпион мира, член Зала хоккейной славы Павел Буре.

Во вторник было объявлено о введении олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли 48-летнего Сергея Зубова в Зал хоккейной славы в Торонто. Зубов, как и Буре, является воспитанником ЦСКА. Оба игрока в составе армейцев стали чемпионами СССР в сезоне-1988/89.

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"Сергей начиная с детских лет был заметным на площадке, несмотря на то, что защитник. Я играл с ним на всех уровнях, он был очень хорошим разыгрывающим игроком, и считаю, что он по-настоящему заслужил [включение в Зал славы], это очень большая честь. Он очень хорошо видел площадку, всегда умел отдать точный пас под красную линию и очень хорошо читал игру", - отметил Буре.

"Это великолепная новость, мы еще с детства, лет с десяти, вместе играли в ЦСКА. С тех времен мы дружим, и я очень рад, что Сергей попал в Зал славы в Торонто. Наверное, это высшая индивидуальная награда, которую хоккеист может заслужить" ,- добавил собеседник агентства.

Помимо Буре и Зубова членами Зала хоккейной славы среди отечественных игроков являются Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Александр Якушев. Среди тренеров в Зал хоккейной славы в Торонто был включен Анатолий Тарасов.

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