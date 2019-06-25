Ларионов: член Зала славы Зубов своими действиями облегчал жизнь нападающим

О введении олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли 48-летнего Зубова в Зал хоккейной славы в Торонто было объявлено во вторник. Зубов, как и Ларионов, выступал за ЦСКА.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Введенный в Зал хоккейной славы россиянин Сергей Зубов своими действиями на площадке облегчал жизнь нападающим своей команды. Такое мнение ТАСС высказал во вторник по телефону член выборного комитета Зала славы, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

"Это [введение] большой успех нашего хоккея. Это выдающийся защитник, который провел потрясающую карьеру в Северной Америке и заслуженно попал в Зал славы, - сказал Ларионов. - Он контролировал игру в обороне, имел огромный талант в плане терпения, понимания игры, делал игру более комфортной для нападающих".

Торжественная церемония введения в Зал хоккейной славы пройдет 18 ноября в Торонто. Помимо Зубова, в 2019 году в Зал славы вошли генеральный менеджер "Питтсбурга", бывший генеральный менеджер "Каролины" Джим Рутерфорд, приводивший "Каролину" к победе в Кубке Стэнли; тренер Джерри Йорк, работающий в Бостонском колледже и являющийся самым успешным действующим тренером в Национальной ассоциации студенческого спорта; трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно; серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский и четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер.

Помимо Зубова и Ларионова, членами Зала хоккейной славы среди отечественных игроков являются Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Александр Якушев. Среди тренеров в Зал хоккейной славы в Торонто был включен Анатолий Тарасов.