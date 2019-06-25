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Сборные по футболу

Футболистки сборной Нидерландов вышли в 1/4 финала ЧМ

В четвертьфинале голландки встретятся с итальянками 29 июня
Футболистки сборной Нидерландов EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Описание
Футболистки сборной Нидерландов
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE

ТАСС, 26 июня. Сборная Нидерландов одержала победу над командой Японии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе победительниц дублем отметилась Лике Мартенс (17-я, 90-я, с пенальти, минуты). У проигравших отличилась Юи Хасегава (43).

В четвертьфинале голландки встретятся с командой Италии. Матч 1/4 финала пройдет 29 июня.

В женском чемпионате мира - 2019 участвуют 24 сборные, россиянкам не удалось пробиться в финальную стадию турнира. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом мира является команда США, на счету американок три победы. Немки выигрывали мировое первенство дважды, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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