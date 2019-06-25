Матчем "Ростова" и "Спартака" в среду стартует Кубок Париматч Премьер

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 26 июня. /ТАСС/. Встречей между "Ростовом" и московским "Спартаком" в среду стартует Кубок Париматч Премьер. Турнир пройдет в Австрии с 26 июня по 4 июля.

Этот розыгрыш станет вторым в истории. В Австрии в текущем межсезонье проведут свои сборы 11 из 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Местом для турнира стала коммуна Пёллау, которая находится в 55 км от Граца.

Первый раз соревнования состоялись в январе 2019 года в Катаре. В них приняли участие петербургский "Зенит", "Спартак", "Ростов" и московский "Локомотив". Сам турнир носил название "Фонбет Кубок Матч Премьер". Победителем тогда стал "Спартак".

Состав участников второго розыгрыша турнира будет отличаться от первого, так как "Зениту" и "Локомотиву" 6 июля предстоит сыграть в матче Олимп - Суперкубка России. На Кубке Париматч Премьер выступят "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов". Победитель получит денежный приз в размере $100 тыс.

Изменения в составах

"Краснодар", гарантировавший себе участие в квалификации Лиги чемпионов, после окончания сезона лишился двух основных игроков полузащиты - Маурисио Перейры и Шарля Каборе. На их место в летнее трансферное окно в команду пришли футболист сборной Голландии Тонни Вилена и бразилец Кайо. Также клуб усилился ранее приглашавшимся в сборную России Русланом Камболовым и датчанином Юнесом Намли.

ЦСКА, который впервые за семь лет не пробился в Лигу чемпионов, выкупил у английского "Эвертона" полузащитника Николу Влашича, игравшего в прошлом сезоне в составе армейцев на правах аренды. Футболист представлял сборную Хорватии на проходящем в Польше молодежном чемпионате Европы, где получил небольшую травму в матче против команды Англии, что помешает ему принять участие в предсезонном турнире. Также к клубу на сборах присоединился защитник хорватского "Славен Белупо" Звонимир Шарлия, по переходу которого сейчас ведутся переговоры.

Победитель прошлого турнира "Спартак" прилетел в Австрию без защитника Сальваторе Боккетти, который остался в Москве, а также без Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова, расторгнувших соглашения. На сборах вместе с московской командой будет тренироваться полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду, ранее привлекавшийся к играм за юношескую и молодежную сборные Германии. Также в клуб вернулся из аренды полузащитник Зелимхан Бакаев, который ярко проявил себя в прошлом сезоне, выступая за тульский "Арсенал".

"Ростов" подписал контракт с 21-летним полузащитником Александром Саплиновым. Также к клубу присоединились Резиуан Мирзов, как и Бакаев хорошо проведший сезон в "Арсенале", и вернувшийся из аренды в "Рубине" Хорен Байрамян. Команду покинул завершивший карьеру Тимофей Калачев. Белорусский полузащитник выступал за "Ростов" с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в клуб в 2010 году.