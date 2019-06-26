Футболист "Манчестер Сити" Давид Сильва покинет клуб после окончания сезона-2019/20

ТАСС, 26 июня. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил о том, что покинет команду после завершения сезона-2019/20. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Контракт с клубом у испанского футболиста истекает 30 июня 2020 года. Сильва выступает за "Манчестер Сити" с лета 2010 года.

"Следующий сезон станет последним. Изначально клуб говорил о двух годах, но я решил остаться еще на один. Закончу спустя 10 лет в команде, это будет завершенный цикл, хорошая круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней", - сказал Сильва.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 50 матчей во всех турнирах. На его счету 10 голов и 14 передач. Всего Сильва отыграл за "Манчестер Сити" 396 встреч, забил 71 мяч и сделал 129 результативных передач. Ранее полузащитник выступал за испанские клубы "Валенсия" и "Сельта".

В составе "Манчестер Сити" Сильва четырежды становился чемпионом Англии, столько же раз он выигрывал Кубок английской лиги. Также испанец завоевал два трофея Кубка Англии и один - Суперкубка Англии. Вместе со сборной Испании Сильва выиграл чемпионат мира (2010) и два первенства Европы (2008, 2012).