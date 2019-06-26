Хоккеист клуба НХЛ "Сент-Луис" Тарасенко перенес операцию на колене

ТАСС, 26 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко во вторник успешно перенес артроскопическую операцию на левом колене. Об этом сообщил генеральный менеджер "Блюз" Дуг Армстронг, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что через четыре недели 27-летний форвард пройдет повторное обследование. В списке травмированных игроков команды теперь значатся Тарасенко и нападающий Роберт Томас. Оба хоккеиста должны восстановиться к началу тренировочного сбора, который пройдет в сентябре.

В прошедшем сезоне "Сент-Луис" впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Клуб обыграл "Бостон" в решающей серии со счетом 4-3. Финал стал первым для команды с 1970 года, когда она тоже встречалась с "Бостоном" и уступила (0-4).

Тарасенко выступает за "Сент-Луис" с 2012 года. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 76 матчей и набрал 68 (33+35) очков. В плей-офф на счету российского форварда 17 (11+6) баллов за результативность.