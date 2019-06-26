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Европейские игры-2019

Морозов: большинство дзюдоисток РФ, выступавших на Европейских играх, будут бороться на ЧМ

Тренер национальной команды рассказал, что после турнира в Минске у спортсменок запланирован небольшой отдых

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Большинство из российских дзюдоисток, выступавших на Европейских играх в Минске, примут участие в чемпионате мира в Токио. Об этом журналистам рассказал тренер национальной команды Дмитрий Морозов.

В рамках Европейских игр проводился чемпионат Европы по дзюдо. Золото на турнире завоевала Дарья Межецкая (до 57 кг), серебряными призерами стали Ирина Долгова (до 48 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг), бронза в активе Ксении Чибисовой (свыше 78 кг). Также российские дзюдоистки победили в смешанном командном турнире.

"Теперь у команды будет небольшой отдых, а затем сборы. Часть поборется на Гран-при в Хорватии и Канаде, затем сбор в словенской Изоле и непосредственно перед чемпионатом мира во Владивостоке, - рассказал Морозов. - Большинство участниц Европейских игр выступят на чемпионате мира в Токио, состав будет объявлен позднее".

"Четырех медалей (в индивидуальном турнире - прим. ТАСС) на чемпионате Европы у нас еще не было, - подчеркнул Морозов. - Выступили на твердую пятерку".

Чемпионат мира в Токио пройдет с 25 августа по 1 сентября.

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Европейские игры-2019
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