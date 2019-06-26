Тренер российских дзюдоистов считает, что ЧМ в Токио станет репетицией к Играм-2020

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по дзюдо в Токио станет для сборной России полноценной репетицией к Олимпиаде 2020 года как в плане подводки к турниру, так и в акклиматизации команды на месте. Об этом ТАСС рассказал тренер мужской сборной страны Хасанби Таов после выступления команды на чемпионате Европы, завершившегося в Минске в рамках Европейских игр.
Российские спортсмены завоевали на турнире золото (Арман Адамян, до 100 кг), серебро (Инал Тасоев, свыше 100 кг) и бронзу (Хусен Халмурзаев, до 90 кг). Также российские дзюдоисты победили в смешанном командном турнире.
"Все турниры, в которых участвуют наши спортсмены, являются этапами подготовки к Играм. Теперь сборной предстоит подготовка и участие в чемпионате мира в Токио. Эти соревнования станут для нас полноценной репетицией к Играм-2020, которые также пройдут в Токио. Отработаем все важные вопросы - от подводки к турниру до нюансов акклиматизации в Японии", - рассказал Таов.
"На Европейских играх команда выступила хорошо, с условием того, что я как тренер всегда ставлю команде максимальную высоту планки. Команда показала, на что способна, и это были далеко не первые номера сборной. Выступили сплоченно, были заряжены на победу", - отметил тренер.
Когда характер берет верх
В командном турнире победу россиянам принес ветеран сборной Муса Могушков (до 73 кг). Сперва 31-летний спортсмен сравнял счет в финальном противостоянии с командой Португалии (россияне уступали по ходу встречи 0:3), а затем, волей жребия, принял участие в решающей схватке и принес сборной победу.
"В заключительном турнире Европейских игр вся наша сборная показала командных дух. Те, кто "не доборолись" в первые два дня и остались без медалей, были готовы "порвать". В случае с Могушковым, когда включается режим дополнительного времени, усталость и техника не в счет. Все решает характер", - рассказал Таов.
"В целом хочу сказать, что наша команда показала - у нас есть отличная молодежь, и это не весь резерв нашей сборной. Мы ведем наших спортсменов по одному сценарию - молодежная сборная, затем сборная до 23 лет, затем мы постепенно вводим этих ребят во взрослую сборную. Так в команде появился Адамян, Тасоев и другие. Всему свое время", - подчеркнул тренер.
Таов поблагодарил всех, кто помог сборной удачно выступить на Европейских играх: "Федерация дзюдо России, весь наш коллектив - от докторов и массажистов до спарринг-партнеров, наш генеральный менеджер Эцио Гамба, который невероятно переживает за нашу сборную, болельщики и журналисты, которые в нас верят - спасибо, без вашей поддержки мы не могли бы добиваться результатов".