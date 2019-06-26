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Европейские игры-2019

Борзаковский: российские легкоатлеты настроены выйти в финал Европейских игр

Соперниками национальной команды в полуфинале Игр в Минске будут сборные Чехии, Италии, Испании, Венгрии и Белоруссии
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский
© Владимир Гердо/ТАСС

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике, потерявшая после первого раунда двух ведущих спортсменок, полна решимости бороться в среду за путевку в финал Европейских игр, несмотря на имеющиеся проблемы в составе и короткую скамейку запасных. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.

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Соперниками сборной России в полуфинале Европейских игр будут команды Чехии, Италии, Испании, Венгрии и Белоруссии. Сборные, которые займут в среду места с первого по третье, выйдут в финал, который пройдет 28 июня. "Команда России, несмотря на вынужденные перестановки, полна решимости сражаться за выход в финал", - подчеркнул Борзаковский.

"Состав сборной России в полуфинале претерпит определенные изменения, во многом связанные с отсутствием наших медалистов: Елены Соколовой и Екатерины Старыгиной, - отметил главный тренер. - Мужскую и женскую стометровки у нас опять побегут Дмитрий Лопин и Дженнифер Акиниймика, 110 метров с барьерами также побежит Артем Макаренко, а 100 метров с барьерами - Мария Павлова. В прыжках в длину Соколову заменит бегунья на 400 метров Ирина Такунцева, в мужской высоте вновь выступит Илья Иванюк".

"В смешанной эстафете 4х400 м побегут Илья Шкуренев, Вера Рудакова, Полина Миллер и Вячеслав Колесниченко. В метании копья вместо Старыгиной выступит Павлова. В смешанной эстафете - гонке преследования побегут Евгений Кунц, Валерия Андреева, Тимофей Чалый и Алена Мамина", - сказал главный тренер.

По словам Борзаковского, травмировавшая ногу Старыгина, выигравшая серебро, и почувствовавшая легкое недомогание в голеностопе чемпионка Европейских игр Соколова сейчас уже находятся в Москве.

"Мы вынуждены были сделать определенные перестановки в команде и оптимизировать имеющийся состав. Так как у нас не осталось в команде специалисток в прыжках в длину, приняли решение привлечь бегунью на 400 метров Такунцеву, которая на предварительной тренировке показала достаточно неплохой результат. Многоборка Павлова теперь будет закрывать у нас два вида: метание копья и барьерную стометровку", - заметил главный тренер.

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